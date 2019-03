Brigitte Bardot : Ses excuses sont loin de faire l'unanimité

Ses paroles ont fait le tour de France en raison de leur violence. Même depuis la Madrague où elle se tient éloignée de tous, Brigitte Bardot n'a pu éviter les réactions indignées provoquées par sa lettre ouverte sur la maltraitance animale. Elle a en effet accusé les Réunionnais de "barbarie" à l'encontre des animaux en évoquant "des réminiscences de cannibalisme des siècles passés" et "une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches". "Les autochtones ont gardé leurs gènes de sauvages", avait-elle ajouté à propos du sort prétendument réservé aux chiens et aux chats ou évoquant les "fêtes indiennes Tamoul avec décapitations de chèvres et boucs en offrande à leurs Dieux". Depuis, à demi-mot, elle a présenté ses excuses via un communiqué publié sur son compte Twitter. "Ile de la Réunion : Mon seul tort est d'avoir fustigé l'ensemble de la population en blessant ceux qui ne blessent pas les animaux. Je leur demande de me pardonner", a-t-elle écrit.