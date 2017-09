Mort de Hugh Hefner : Sa veuve Crystal Harris a totalement disparu des radars...

Hugh Hefner avait 86 ans lorsqu'il a épousé Cyrstal Harris, alors âgée de 26 ans, lors d'une cérémonie organisée au Manoir Playboy le 31 décembre 2012. Le couple s'était rencontré en 2008 puis s'était fiancé deux ans plus tard. Initialement, le mariage avait été fixé au mois de juin 2011. Ne se sentant pas prête, Crystal Harris avait fini par tout annuler, quatre jours seulement avant les noces.

Auprès du journaliste Piers Morgan, Hugh Hefner avait à l'époque avoué qu'un désaccord sur la signature du contrat prénuptial était à l'origine de ce faux bond dernière minute. Mais un an plus tard, en juin 2012, un représentant du magnat confirmait à la presse que le couple s'était réconcilié et fiancé à nouveau.

En 2013, Hugh Hefner avait mis son épouse à l'abri du besoin en lui achetant une maison estimée à 5 millions de dollars, comme l'avait révélé à l'époque le site TMZ. Mais Crystal Harris n'a pas été intégrée à son testament et ne percevra aucun centime de son héritage à 50 millions de dollars (empire immobilier exclut), qui sera reversé en grande partie à ses enfants et à des oeuvres caritatives. Un accord de confidentialité a donc très probablement été signé entre la veuve et la famille Hefner, ce qui expliquerait le silence de la jeune femme. Une chose est sûre, celle-ci n'était pas du tout proche de ses beaux-enfants et ces derniers sauront la tenir à bonne distance en cas de besoin...