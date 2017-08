Mort de Jeanne Moreau : Son ex-mari, en deuil, pleure un "trésor"

La mort de Jeanne Moreau, hier matin lundi 31 juillet, a ébranlé la culture française et bien au-delà. Connue dans le monde entier, l'actrice de Jules et Jim avait notamment eu une belle carrière internationale, que ce soit sous la direction de Luis Buñuel (et le fameux Journal d'une femme de chambre) ou au côté d'Orson Welles – son mentor qui l'a poussée à réaliser des films – et... William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste.

Le cinéaste a beaucoup compté dans le coeur de Jeanne Moreau, puisqu'il fut son deuxième mari. En février 1977, l'actrice avait épousé le réalisateur de French Connexion. Mais le couple se sépare deux ans plus tard, Jeanne ne supportant plus sa vie aux États-Unis. Une brève mais belle histoire que William Friedkin, 81 ans aujourd'hui, n'a pas oubliée, loin de là. Le 31 juillet, quelques heures après la confirmation par son agent de la mort, son ex-époux a publié un message digne et doux pour lui rendre hommage.