Mort de Joël Robuchon : Ses deux enfants, sa femme... Un chef si secret

Probablement l'un des chefs cuisiniers français les plus connus aux quatre coins du monde, Joël Robuchon est pourtant l'une des stars de la gastronomie française que l'on connaît le moins d'un point de vue intime. Mort ce lundi 6 août 2018, emporté par un cancer qu'il avait caché, Joël Robuchon a toujours cultivé cette discrétion, ce sens du secret.

La seule part de son intimité qu'il n'ait jamais cachée, c'est son enfance. Né à Poitiers le 7 avril 1945, fils d'un père maçon et d'une maman femme au foyer, le petit Joël grandit avec la cuisine simple mais goûteuse de sa mère. "Je garde un souvenir ému des moules que ma mère farcissait à la mie de pain avec de l'ail et du persil, et de ses oeufs au lait. [...] Je me rappelle avec tendresse le moment où elle coupait la miche de pain quotidienne qu'elle partageait avec mon père, mes deux soeurs, Anne-Marie, Michelle décédée aujourd'hui, mon frère Jean-Marie et moi. C'était un moment solennel, un symbole très fort dans notre famille", confiait-il à Gala en 2014.

À 12 ans, ses parents l'envoient au séminaire de Mauléon dans les Deux-Sèvres. Il aurait pu se découvrir une affection pour le catholicisme et la destinée de prêtre, mais c'est là qu'il s'arrête sur sa vocation : la cuisine. "Entre les études et les prières, je trouvais un moment de détente auprès des religieuses, quand je les aidais à préparer les repas en cuisine. C'est là que j'ai décidé non pas de me consacrer à la prêtrise, mais à la cuisine", avait-il ajouté auprès de Gala.

Une femme dont personne ne connaît le nom

À 15 ans, il voit ses parents divorcer. Il se mure dans le travail, en apprentissage au restaurant Le Relais de Poitiers, à base de 14 heures par jour, ce qu'il raconte dans son ouvrage Comment je suis devenu chef. Le reste de sa carrière sera peuplé de succès, d'étoiles, de grands restaurants.

Mais côté vie privée, Joël Robuchon cultive le secret. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'âge de 21 ans, il était déjà marié et père de famille, selon Madame Figaro. L'identité de son épouse, Robuchon la gardera pour lui.

Deux enfants sur ses traces

Sa seule exception aura été de former un duo avec sa fille Sophie, le temps d'une émission, Planète gourmande, que France 3 diffusait. En interview avec Télé 2 Semaines, il s'était confié, auprès d'elle. "Leur maman ne voulait pas trop que Sophie et son frère viennent avec moi. Elle avait bien trop peur qu'ils fassent eux aussi de la cuisine leur gagne-pain tellement elle trouvait, à raison, que c'était particulièrement prenant", avait confié le pape de la purée de pommes de terre. La jeune femme avait révélé au passage qu'elle était mariée à un restaurateur, François Kartheiser, avec qui elle gérait le restaurant La Cour d'Eymet en Dordogne.

Quant à son fils, Louis, il s'est lui aussi tourné vers les délices de la table. Le jeune homme de 30 ans a même ouvert un bar à vin 100% Bordeaux au Japon, l'un des pays préférés de son père en matière de gastronomie, il y a deux ans.