Mort de l'architecte Pei, père de la pyramide du Louvre : il avait 102 ans

Le célèbre architecte sino-américain Leoh Ming Pei, père de la pyramide du Louvre, est mort dans la nuit du mercredi 15 mai au jeudi 16 mai 2019. C'est l'un de ses fils, Li Chung Pei, architecte également et fondateur du cabinet new-yorkais Pei Partnership Architects, qui a annoncé la nouvelle au New York Times. En France comme partout dans le monde, Pei père est connu et reconnu pour la pyramide. Il avait 102 ans.

Début 1981, les collections du Louvre sont encore réparties entre le site historique et le ministère des Finances. François Mitterrand annonce vouloir les réunir et faire du Louvre le grand musée français. En 1983, l'architecte Pei vient de recevoir le Pritzker Prize, sorte de Nobel de sa discipline. Il est choisi pour concevoir notamment l'entrée du musée dans la cour Napoléon. Il imagine un grand hall surplombé d'une pyramide de verre et d'acier de 21,64 mètres de hauteur et de 35,42 mètres de côté.

Les conservateurs râlent quelques années, mais le projet ira jusqu'à son terme. La pyramide de Pei est inaugurée en 1989. Elle est depuis devenue l'un des monuments les plus photographiés au monde, le Louvre étant le musée le plus visité. En mars 1989, pour le 30e anniversaire de la pyramide, l'artiste JR réalise une nouvelle oeuvre éphémère et colossale en trompe-l'oeil donnant l'impression que l'édifice émerge des entrailles de Paris.