Mort de la princesse Elisabeth de Danemark, qui s'est éteinte entourée des siens

La famille royale danoise a perdu l'un de ses membres. La princesse Elisabeth de Danemark est décédée mardi 19 juin 2018 à 18h15 à l'âge de 83 ans, à la suite d'une longue maladie. La cousine germaine de de la reine Margrethe s'est éteinte au château de Sorgenfri, situé à Lyngby, à quelques kilomètres de Copenhague comme l'a précise la cour. La princesse Elisabeth de Danemark s'était à nouveau installée dans la maison de son enfance il y a trois ans.

Fille du prince Knud (fils du roi Christian X) et de son épouse et cousine la princesse Caroline-Mathilde de Danemark, la princesse Elisabeth de Danemark figurait en 12e position dans l'ordre de succession au trône. Elle était la grande soeur du prince Ingolf (né le 17 février 1940) et du prince Christian (né le 22 octobre 1942 et mort le 21 mai 2013). Jamais mariée, elle a vécu vingt ans aux côtés de l'acteur et réalisateur Claus Hermansen, décédé en 1997. C'est auprès de lui qu'elle sera inhumée. Ses obsèques seront célébrées lundi 25 juin 2018 à 13h en l'église de Lyngby.

"En tant que membre de la famille royale, la princesse Elisabeth n'a montré dans sa vie et à son travail que de la loyauté envers sa famille et la maison royale", commente la cour danoise après son décès, rappelant qu'elle a travaillé durant quarante-cinq ans au ministère des Affaires étrangères.