Mort de Ludovic Chancel: Le fils de Sheila n'avait pas d'amant... selon sa fiancée

Personnage torturé et angoissé, Ludovic Chancel a emmené avec lui de nombreuses zones d'ombre après son décès survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017. Âgé de 42 ans, le fils unique de Sheila partageait depuis sept ans sa vie avec le mannequin espagnol Sylvie Ortega Munos, qu'il devait épouser en 2018 et avec qui il a connu l'épreuve de la perte de deux enfants - d'après ses dires. Sa compagne a récemment dit avoir fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte de jumeaux.

Bisexuel assumé, Ludovic Chancel ne réservait pas l'exclusivité de son coeur à sa fiancée. C'est en tout cas ce que relatait Paris Match quelques jours après sa tragique disparition consécutive à une surdose médicamenteuse... Une plainte est en cours en vue de faire la lumière sur les circonstances du drame. Le magazine évoquait Lucien, "l'autre amour" du fils de Sheila. "Ludovic n'a jamais caché sa bisexualité, homme, femme peu lui importait. Il tombait amoureux d'une personne", pouvait-on lire dans ces pages. Il était également question du trio formé par Ludovic Chancel, Sylvie Ortega Munos et Lucien, qui "cohabitait sans problème. Ludo le fêtard fragile, Sylvie, la belle Espagnole, et Lucien, le pilier, le père de substitution". Lucien était assurément très proche de Ludovic puisqu'il a assisté à ses obsèques célébrées le 17 juillet dans le 16e arrondissement de Paris, mais jusqu'à quel point ?

Lassée de voir Lucien Mamou qualifié d'amant de son défunt compagnon, Sylvie Ortega Munos se dit "saoulée" sur sa page Facebook, où elle livre sa vérité avec virulence. "Dans ce drame fallait bien trouver une histoire de cul et hélas c'est tombé sur Lucien, Lucien qui a été un père qui a veillé sur mon bb quant il était mal, Lucien qui m'a chérie tendrement quand j étais très malade du rein !!, écrit-elle. Amant !!! Regardez bien les photos des années en arrière, on le voit au mariage de Ludo présent et heureux pour Ludo, on le voit également en photo en soirée avec Ludo et la maman de Ludo !! Pensez vs qu une mère aurait accepté 'un amant' le jour du mariage de son fils ???? Pensez vs qu une maman aurait accepté 'l'amant' de son fils à dîner en famille chez elle !!"