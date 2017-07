Mort de Ludovic Chanel : Sheila porte plainte, déterminée à connaître la vérité

Plus de dix jours après la disparition de Ludovic Chancel, mort dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier après deux jours d'hospitalisation, l'affaire connaît un nouveau rebondissement : selon nos confrères du magazine Closer, Sheila a en effet décidé de porter plainte contre X.

Si les premiers éléments publiés dans la presse laissaient penser à un suicide, l'entourage de celui qui s'apprêtait à se remarier avec sa compagne espagnole Sylvie Ortega Munos avait vivement rejeté cette thèse, affirmant que l'homme de 42 ans était trop attaché à la vie pour se l'ôter.

Seule certitude, Ludovic Chancel, dont les obsèques se sont déroulées lundi 17 juillet en l'église Notre dame d'Eylau à Paris, a succombé à une overdose médicamenteuse. C'est précisément pour cette raison que Sheila, qui entretenait depuis de nombreuses années une relation conflictuelle avec son fils, a décidé de porter plainte afin de connaître les circonstances exactes du décès de son unique fils.

Comme le soulignent nos confrères, une investigation a été lancée avant même le dépôt de plainte de Sheila. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "recherche des causes de la mort", comme c'est généralement le cas pour les décès provoqués par une overdose. "Dans le cadre de cette enquête, et toujours selon nos informations, Sylvie Ortega Munos, la compagne de Ludovic Chancel, et Lucien, son amant, ont été entendus mardi 11 juillet par la brigade des stupéfiants, trois heures durant. Les résultats des analyses devront déterminer les causes du décès de Ludovic Chancel", conclut Closer.