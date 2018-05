Mort de Maurane : L'hommage émouvant de Céline Dion !

La mauvaise nouvelle a été annoncée le lundi 7 mai 2018. A seulement 57 ans, Maurane a été retrouvée morte à son domicile dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Selon les informations de SudInfo.be, la chanteuse aurait fait une crise cardiaque. Elle venait de remonter sur scène après plus de deux ans d'absence.

Très rapidement, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Après Lara Fabian, Jenifer, Hélène Ségara, Amel Bent et Christophe Willem (pour ne citer qu'eux), c'est au tour de Céline Dion d'adresser un message très émouvant à la mémoire de Maurane. C'est sur ses comptes Twitter et Facebook que la chanteuse canadienne a partagé sa grande tristesse : "Je suis profondément attristée d'apprendre le décès de Maurane. Elle était une artiste incroyable. Sa voix nous touchait et continuera de le faire. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. - Céline xx..."