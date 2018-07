Mort de Maurane : Sa fille Lou raconte leur dernière rencontre...

Si elle avait prononcé quelques mots lors des obsèques de sa maman, Lou Villafranca n'avait jusqu'à présent jamais pris médiatiquement la parole. La jeune femme de 24 ans, fille de la chanteuse Maurane et de son ex-mari Pablo Villafranca, a décidé de sortir du silence en accordant une interview au journal Le Parisien.

En octobre prochain, les fans de Maurane pourront découvrir son dernier disque sur lequel elle travaillait avant sa mort survenue en mai 2018. Un disque de reprises de Jacques Brel dont Lou et le pianiste Philippe De Cock ont assuré au pied levé la direction artistique. "Elle aurait aimé que ce disque soit terminé. (...) J'avais écouté quelques chansons. Et à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en studio justement. Elle était en train de travailler ces chansons. C'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre ce projet. Nos derniers échanges ont eu lieu en studio. Je lui donnais des conseils. (...) Elle est partie quelques jours après", raconte Lou.

La demoiselle, qui dit n'avoir jamais eu "envie de se mettre dans la musique malgré [ses] parents" – elle est diplômée de sciences politiques – affirme qu'aujourd'hui "il y a quelques chose qui [la] rattrape". Lou Villafranca raconte qu'au fil des années, elle a eu un rapport fluctuant avec le métier de sa mère. Petite, elle la suivait souvent et montait même sur scène avec elle avant de se désintéresser du sujet. "Ensuite, je n'en avais plus rien à faire. Je suis devenue une adolescente indépendante et chiante. (...) Mais ça me faisait plaisir de la revoir sur scène, où elle excellait. C'était là où elle était la plus heureuse", clame-t-elle. Nul doute que la star serait ravie de la voir s'occuper de sa carrière.

Thomas Montet