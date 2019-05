Mort de Mick Micheyl, chanteuse, sculptrice et marraine de Laurent Gerra

Mick Micheyl, de son vrai nom Paulette Michey, est morte à Montmerle-sur-Saône, dans l'Ain, jeudi 16 mai 2019. La chanteuse, née à Lyon en 1922, a chanté sur les plus belles scènes parisiennes avant de devenir une sculptrice sur acier reconnue. Elle avait 97 ans et était la marraine de Laurent Gerra, autre Lyonnais devenu célèbre.

"À Montmerle, nous sommes très attristés par la disparition de Mick Micheyl. Mick Micheyl a laissé une telle empreinte ici...", a expliqué Raphaël Lamure, le maire de la commune à France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Depuis quelques années, Mick Micheyl était pensionnaire de la maison de la retraite de la commune. Nos confrères la décrivent comme un "petit morceau de femme pétillante et modeste", qui avait même donné son nom à l'école primaire. Sa ville lui rendra hommage avec une exposition de ses oeuvres qui durera quarante jours après ses obsèques, dont la date n'a pas encore été annoncée.

Mick Micheyl a commencé sa carrière comme peintre-décoratrice. En 1949, sa première chanson, Le Marchand de poésie, a remporté un concours et lancé sa carrière sur scène. Dans les années 1950, elle a chanté sur les plus belles scènes parisiennes et Un gamin de Paris est devenu un classique qu'auront repris des stars comme Yves Montant et Patachou. Ni toi ni moi a reçu même le prestigieux Grand Prix de l'Académie Charles-Cros en 1953. Elle a aussi été meneuse de revue au Casino de Paris.

Dans la décennie suivante, Mick Micheyl est devenue à productrice pour la télévision et a lancé des artistes comme celles de Dave et Daniel Guichard.

En 1974, elle a abandonné le spectacle pour revenir à sa première passion : la sculpture. Et plus particulièrement la sculpture sur acier. Elle a alors rencontré un nouveau succès. En 2009, elle a organisé sa toute dernière exposition à la mairie du 11e arrondissement. Mick Micheyl avait expliqué alors devoir renoncer à son art après que plusieurs accidents dans son atelier lui avaient presque coûté la vue.