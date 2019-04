Mort de Nicole Dassault, mécène et philanthrope, veuve de Serve Dassault

Nicole Dassault est morte à l'âge de 88 ans à son domicile parisien du boulevard Suchet. C'est Le Figaro qui nous l'apprend le 2 avril 2019. Veuve de l'industriel et homme politique Serge Dassault, président du groupe industriel Marcel Dassault et propriétaire du Figaro, Nicole lui aura survécu dix mois à peine.

Dans son éloge, notre consoeur Carole Bellemare, rédactrice en chef adjointe du Figaro, rend hommage à "une grande dame", une mère de famille, une épouse et une femme de coeur, souvent distingué pour ses engagements humanitaires et dans la recherche médicale. Nicole Dassault était "officier de l'Ordre national du mérite en 2012, officier de l'Ordre des arts et des lettres en 2007, Grand Mécène et Grand Donateur de la culture avec Serge Dassault en 2011, et enfin chevalier de la Légion d'honneur en 2015". Elle soutenait tout particulièrement la Fondation pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer mais aussi l'Association Robert-Debré pour les enfants hospitalisées parmi d'autres comme la Société nationale de sauvetage en mer. "Pour remercier les Dassault, lit-on dans Le Figaro, l'association de Théoule-sur-Mer avait d'ailleurs baptisée sa nouvelle vedette Nicole Dassault."

Très active au sein du groupe familial, Nicole Dassault aura, par exemple, été directrice générale déléguée de Rond-Point Immobilier SAS mais aussi vice-président et membre du conseil de surveillance d'Immobilière Dassault. Elle siégeait également aux conseils de Dassault Aviations, du Groupe Figaro ou encore de la Fondation Serge Dassault. Dans le monde culturel, elle comptait parmi les Amis de Versailles, Pompidou, Orsay ou encore de l'Opéra de Paris.

Pupille de la nation

Nicole Raffel a rencontré Serge Dassault lors d'une fête à Sciences Po. Elle était étudiante boursière et pupille de la nation. Le couple s'est marié le 3 avril 1950. Ils auront trois fils et une fille que leur mère aimait réunir dans la propriété familiale de Port-La-Galère, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi à l'île Maurice pour les fêtes de fin d'année. Nicole Dassault a fait sa dernière apparition publique en décembre 2015 pour le 15e anniversaire de la Fondation SOS Jeunes Talents. Pour Le Figaro, elle était "vive, intelligente, s'intéressant à tout", "cette femme rayonnante pétillait d'un esprit brillant, dont on avait du mal à admettre et à comprendre ces dernières années l'inexorable déclin".