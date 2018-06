Obsèques de Serge Dassault : Honneurs militaires dans la cour des Invalides

C'est à 14h30 en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides à Paris, ce vendredi 1er juin 2018, que les obsèques de Serge Dassault ont été célébrées. Parmi les proches de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la droite comme l'ancien président Nicolas Sarkozy et le candidat malheureux de la dernière présidentielle, François Fillon.

Comme l'annonçait Le Figaro, "Les honneurs militaires lui [ont été] rendus à l'issue de la cérémonie". Dans la cour des Invalides, le Premier ministre a rendu hommage au défunt dans un discourt de quinze minutes : "En lui rendant aujourd'hui les honneurs militaires auxquels son grade de grand officier de la Légion d'honneur lui donne droit, la France rend aussi hommage aux différents visages du génie français qu'il incarnait, a déclaré Edouard Philippe, selon l'AFP. Visionnaire et patriote, Serge Dassault n'a pas seulement consolidé un monument spectaculaire de notre patrimoine industriel, il a aussi comme tant de chefs d'entreprises contribué à la grandeur industrielle de notre pays (...) En servant son entreprise, Serge Dassault n'a jamais cessé de servir son pays, il était légitime que le pays lui témoigne sa gratitude aujourd'hui." Deux avions de combat Rafale et un Falcon, fleurons de Dassault Aviation, ont ensuite survolé la zone.

La dépouille de Serge Dassault était précédée par ses quatre enfants, main dans la main : Laurent Dassault, Olivier Dassault, Marie-Hélène Habert et Thierry Dassault. Parmi les personnalités venues lui dire adieu : Jean-Louis Borloo, Jean Veil, la femme d'entreprise Laurence Parisot, l'ancien ministre Olivier Stirn, Le président des Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, le sénateur Gérard Longuet, le président du MEDEF Pierre Gattaz, mais aussi la princesse Chantal de France et François-Xavier de Sambucy de Sorgue.

"L'inhumation aura lieu ultérieurement dans l'intimité familiale", annonçait également Le Figaro.

L'homme d'affaires, qui fit prospérer le groupe créé par son père, est mort le 28 mai d'une crise cardiaque dans son bureau au siège de Dassault aviation. Serge Dassault était âgé de 93 ans. Durant sa longue carrière, il fut un propriétaire de presse très interventionniste, notamment dans Le Figaro. C'était aussi un homme politique dont le fait d'arme fut de ravir au Parti communiste la mairie de Corbeil-Essonne en 1995. Il fut sénateur LR jusqu'en octobre 2017 et était encore Conseiller départemental de l'Essonne au moment de sa mort. Son parcours politique fut entaché de plusieurs affaires : en février 2017 il était condamné pour blanchiment pour avoir dissimuler des millions aux Fisc (une condamnation dont il avait fait appel et il devait être rejugé la semaine prochaine) et en août de la même année il était mis en examen pour "achat de votes", "blanchiment" et "complicité de financement illicite de campagne électorale".