Mort de Philippe Zdar : l'hommage de sa fiancée Dyane de Serigny

Membre du duo Cassius et figure majeure de l'électro "à la française" (French Touch), Philippe Cerboneschi, dit "Zdar" est mort brutalement le 19 juin 2019. C'est son manager qui avait révélé la terrible nouvelle : "Il a fait une chute accidentelle, par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien." Dyane de Serigny, créatrice et graphic designer, était sa dernière compagne. Bouleversée, c'est via Instagram qu'elle a tenu à laisser un hommage émouvant à celui qui partageait sa vie. Maman de ses deux derniers enfants James (9 ans) et Pénélope (5 ans), Dyane de Serigny a posté trois photos de famille.

Un hommage symbolique

Artiste musical de la scène électro, c'est le 21 juin, jour de la Fête de la Musique, que sa fiancée a choisi de lui rendre hommage. Le premier cliché dévoile un selfie de Dyane et Philippe. Sur la photographie suivante, on aperçoit Philippe, Dyane, leurs deux enfants et Angelica (17 ans) la première fille de Zdar qu'il avait eue avec l'actrice Aure Atika. Enfin, la dernière photo représente un plan rapproché de l'artiste. Un hommage émouvant que la jeune femme a décidé de poster sur la page Instagram de sa marque Miko Miko, fondée en février 2019.

En janvier dernier, la créatrice évoquait sa vie de famille pour le site The Fashion Stories. "Je prends le temps de profiter de mes enfants. J'ai une fille de 4 ans et un garçon de 8 ans. C'est une des choses les plus importantes de la vie. Même si ce que je dis peut sembler d'une platitude absolue, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne pourrai pas me lancer à corps perdu dans une activité et tout sacrifier. Évoluer dans une famille équilibrée et heureuse, c'est aussi ça la clé de la réussite. Ça porte énormément", disait-elle. Elle se retrouve aujourd'hui à élever seule leurs enfants...

Suite à sa mort tragique, de nombreuses personnalités ont partagé leur émotion et leur tristesse comme Laeticia Halliday, Cathy Guetta ou encore Guillaume Canet et Michel Polnareff. Le 21 juin 2019, le duo Cassius, qui était composé de Zdar et Hubert Blanc-Francard (dit "Boom Bass", frère de Sinclair), a publié un dernier album : Dreems.