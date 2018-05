Mort de Tom Wolfe, l'auteur du "Bûcher des Vanités"

L'écrivain américain Tom Wolfe, auteur notamment du Bûcher des vanités et figure du "nouveau journalisme", est mort lundi 14 mai 2018 à New York, ont annoncé plusieurs médias américains. Il avait 88 ans.

Figure littéraire connue dans le monde entier, Tom Wolfe avait étudié à Yale avant d'entrer comme reporter au Springfield Union, dans le Massachusetts. Le jeune journaliste, qui avait proclamé dès ses 5 ans qu'il serait écrivain, monte vite. À Esquire ou Rolling Stone, il impose sa patte et subvertit les règles traditionnelles du journalisme. Celui qu'on a fait l'inventeur d'un "nouveau journalisme" – avec notamment Truman Capote et de Hunter S. Thompson – associe les techniques romanesques à l'écriture journalistique.

Parallèlement à sa carrière de journaliste, Tom Wolfe est aussi l'auteur de neuf essais et cinq romans. Certains d'entre eux seront adaptés au cinéma, comme L'étoffe des héros publié en 1979, puis devenu un film en 1983 avec Sam Shepard, Dennis Quaid et Ed Harris, et bien sûr Le Bûcher des vanités, son best-seller mondial d'abord publié en série dans le magazine Rolling Stone, dans lequel il décrit de façon satirique le monde de l'argent et du pouvoir dans le New York des années 1980. C'est le grand Brian De Palma qui en réalisera une adaptation de ce roman en 1990, trois ans après la publication du roman. Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith et Morgan Freeman en sont les vedettes. Par extension, Jordan Belfort, ancien trader condamné pour délit d'initié et blanchiment d'argent, s'est inspiré de la forme d'écriture du Bûcher des vanités, afin de l'aider à écrire sa propre histoire, The Wolf of Wall Street, qui sera adaptée au cinéma par Martin Scorsese.