Moundir bientôt papa : le prénom de son fils dévoilé

Moundir est un homme heureux. Professionnellement, l'animateur de W9 ne manque pas de projets. On l'a par exemple retrouvé dans la quatrième saison de Moundir et les apprentis aventuriers, dont la finale a été diffusée le 5 juillet 2019. Dans sa vie privée, il est tout aussi comblé.

Il y a trois ans, sa femme Inès et lui ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille que le couple a prénommée Aliya. Et, prochainement, c'est un petit garçon qui viendra encore plus les inonder de bonheur. L'épouse de l'ancien candidat de Koh-Lanta est en effet enceinte. Dimanche 7 juillet 2019, Moundir a révélé le prénom de son fils sur Instagram.

C'est en partageant une photo d'une basket sur laquelle sont inscrits les prénoms de son épouse, de sa fille et de son bébé à venir qu'il a annoncé la nouvelle. Ses abonnés ont donc appris que ce dernier s'appellera Ali. "Vous êtes près de moi mes vies d'amour", a-t-il légendé sa publication. Très vite, ses fans lui ont une fois de plus adressé leurs félicitations et ont fait savoir qu'ils aimaient beaucoup le prénom choisi.