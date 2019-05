Moundir bientôt papa : rares confidences sur la grossesse d'Inès

Fin avril, Moundir a dévoilé à nos confrères de Télé Star qu'Inès était enceinte de leur deuxième enfant. Sa femme attend un petit garçon, un bonheur pour la jolie famille. Purepeople a rencontré l'animateur de 45 ans dans le cadre de la promotion de Moundir et les apprentis aventuriers 4, actuellement diffusée sur W9. Et nous l'avons interrogé sur cette grossesse.

L'occasion d'apprendre qu'elle "se passe magnifiquement bien" : "Ça suit son cours, c'est top. On est très heureux. Elle n'a pas connu les nausées et les symptômes de mal-être. Il y a les hormones bien sûr, mais ça fait partie du cursus. En tout cas, j'ai une femme qui est très courageuse." Le papa d'Aliya (3 ans) est très fier de son épouse, car, même si son premier accouchement a été difficile, elle n'appréhende pas le deuxième : "Elle est plus sereine. (...) Elle fait très attention à la moindre alerte. Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui est très prévoyante. Et avec l'expérience que l'on a eue avec notre fille Aliya, le deuxième se passera très bien. On fera en sorte que tout se passe bien, en tout cas."

En attendant l'arrivée de leur fils, Moundir et Inès préparent leur petite fille à cette arrivée en lui montrant, notamment les échographies. "Elle l'appelle Tarzan, je ne sais pas pourquoi", a confié le présentateur. Ce dernier a ensuite révélé que la femme qui partage sa vie avait des envies : "Ce qui est drôle, c'est qu'elle prend des pizzas quatre fromages le matin."

Comme lors de sa première grossesse, Inès ne prend pas beaucoup de poids. Mais, même si c'était le cas, Moundir ne pense qu'à son bien-être. "Pour sa première grossesse, je crois qu'elle avait pris 14 kilos, ce qui n'est pas énorme. Elle les a reperdus de suite", a-t-il conclu.

