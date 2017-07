Moundir écarté de Danse avec les stars 8 : sa réaction

Moundir a tenu à mettre les points sur les "i". Certes, l'ex-aventurier de Koh-Lanta n'a pas été retenu pour intégrer le casting de Danse avec les stars 8 sur TF1, mais ce n'est pas pour autant qu'il est "déçu" !

Mardi 11 juillet, le jeune papa de la petite Aliya (1 an et demi) a publié sur ses réseaux sociaux un message à ce sujet : "C'est quand même incroyable de déclencher autant d'articles sur ma non-sélection sur Danse avec les stars, je n'imagine même pas si j'avais été pris alors lol... Mesdames et messieurs les journalistes, concentrez-vous sur les personnalités qui ont été choisies, sortez des articles sur eux... Je vous rassure, je ne suis absolument pas déçu, bien au contraire ce fut une super expérience."

Pour rappel, Moundir (43 ans) avait passé le casting de la 8e saison de Danse avec les stars au printemps dernier. A cette occasion, l'animateur à succès de Moundir et les apprentis aventuriers (W9) avait appris plusieurs chorégraphies en compagnie de la très jolie Emmanuelle Berne.

"Je voulais te dire juste merci @emmanuelleberne pour m'avoir accompagné et surtout dirigé durant ces tests pour l'émission Danse avec les stars. J'ai vécu une journée, il y a de cela quatre mois, exceptionnelle et surtout merci de m'avoir donné une leçon de vie, moi qui avais des préjugés sur les danseurs... Maintenant je pourrai me vanter d'avoir réussi deux chorégraphies grâce à toi... Encore merci championne... #DALSsansmoi", indiquait Moundir, fair-play, ce 10 juillet après avoir appris sa non-sélection.