Moundir et les apprentis aventuriers 2 : Et si les épreuves étaient truquées ?

Depuis la diffusion de l'épisode éliminant le duo que forment Mélanie et Bastien dans l'émission Moundir et les apprenties aventuriers 2 sur W9, les rumeurs de tricheries et de trucages font fureur sur les réseaux sociaux.

Ce lundi 5 juin 2017, les internautes accusent le coup de l'élimination de l'équipe des bleus et n'hésitent pas à dire que la production de l'émission de survie aurait orchestré leur départ. Le duo étant le plus méritant depuis le début, son élimination est jugée injuste : Mélanie et Bastien ont en effet réussi toutes les épreuves, n'ont jamais été à court de nourriture et se sont toujours montrés très solidaires.

Une tricherie organisée au profit de l'équipe de Martika et Julien ? C'est en tout cas la conclusion que les internautes tirent des images diffusées... Accrochés par derrière par un élastique, les candidats devaient tenter de récupérer des bâtons situés en face d'eux. Si Julien Guirado a remporté l'épreuve haut la main, Bastien n'a pu attraper que peu de bouts de bois et certains pensent l'élastique blanc était plus long que le bleu.