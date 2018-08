MTV VMA 2018 : Nicki Minaj, torride après son clash avec Kylie Jenner

Le mois d'août et les vacances s'achèvent, au grand bonheur de millions de fans ! Les stars ont fait leur rentrée ce lundi 20 août 2018, soir des MTV Video Music Awards. Nicki Minaj y a sorti le grand jeu et éclipsé les torrides Rita Ora et Teyana Taylor...

Les VMAs ont eu lieu lundi soir au Radio City Music Hall, à New York. De nombreuses célébrités ont assisté à l'événement, dont Nicki Minaj. La bombe de 35 ans a effectué une arrivée très remarquée puis regagné son siège, situé non loin de ceux de Kylie Jenner et Travis Scott. Nicki a publiquement accusé le couple d'avoir usé des réseaux sociaux pour permettre à l'album Astroworld de Travis de conserver la première place au classement Billboard 200, juste devant le sien, intitulé Queen.

Nicki portait une robe Off-White™, collection automne-hiver 2018. Ses jolies formes ont enflammé le tapis rose et la scène des VMAs, qu'elle a foulée pour recevoir des mains de Tiffany Haddish et Kevin Hart le prix de Meilleur Clip de Hip-Hop pour la chanson Chun Li.