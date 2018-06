Muriel Pénicaud : Tournée en ridicule, la ministre assume et répond

Il y avait eu la photo d'Arnaud Montebourg en marinière ou celle de Laurent Fabius en prof d'école et, désormais, au rang des photos de représentants politiques moqués sur la Toile, il y aura celle de Muriel Pénicaud. A l'occasion d'un reportage dans Paris Match, la ministre du Travail a pris la pose faisant un exercice de relaxation et il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit détournée...

Rapidement, sur Twitter, le hashtag #PoseTaPenicaud a trôné pendant plusieurs heures parmi les sujets les plus commentés du réseau social. Il faut dire que certains ont vraiment redoublé d'imagination - on avait déjà pu constater la créativité des internautes avec le mème de Céline Dion pour Vogue - pour utiliser la photo de la ministre et la placer dans divers contextes : au milieu des décors de Game of Thrones, dans une pyramide humaine, sur les poteaux de Koh Lanta, à la place du Christ sur le mont Corcovado ou encore au milieu des Avengers, entre les mains du patron du Medef Pierre Gattaz, dans un décor de Où est Charlie... La ministre, qui s'offre au passage un booster de notoriété, a pris les choses avec légèreté.

Interrogée ce vendredi 29 juin 2018 sur le plateau de Territoires d'Infos, sur Public Sénat, Muriel Pénicaud a réagi. "Paris Match m'a suivie pendant une semaine. Il se trouve que je travaille beaucoup et que je prends quelques minutes par jour pour faire de la relaxation. Apparemment, ça a mis un zeste d'humour dans la journée de beaucoup de gens. Ça m'a plutôt amusée !", a-t-elle affirmé.