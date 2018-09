Muriel Robin dit adieu aux Enfoirés : "Ça roule sans moi..."

C'est désormais sûr et certain, Muriel Robin ne fera plus jamais son retour dans la troupe des Enfoirés.

Interrogée par Éric Dussart et Jade dans On refait la télé sur RTL, la comédienne et humoriste de 63 ans n'a pas tourné autour du pot quand la question lui a été posée. Elle a affirmé sans détour que ce retour ne se ferait "jamais", que c'était "fini" pour elle. "L'audience est là, ça roule sans moi. Alors depuis, je mets mon énergie, mon temps et ma notoriété ailleurs, dans de plus petites structures", a-t-elle assuré.

Pour rappel, Muriel Robin n'a plus été vue dans la troupe des Enfoirés depuis l'édition 2008 (elle était une membre active depuis le premier spectacle en 1992), édition qu'elle n'avait pas pu honorer de sa présence après un burn out. Une situation qu'elle avait déjà expliquée sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2013 : "En 2008, j'ai fait un burn out, et quand on sait ce que c'est, on ne peut plus rien faire. Depuis, j'ai une frayeur d'être nombreux. J'essaie à chaque fois, j'appelle la productrice Anne Marcassus en lui disant : 'Anne, je vais essayer.' L'année dernière, j'ai voulu, et quand la date se rapproche, je ne peux pas. Je ne peux plus me mélanger, il y a trop de monde, je ne peux plus y arriver. C'est un truc mécanique, c'est le burn out qui m'a cassé un truc qui fait que je ne peux plus le faire."

Muriel Robin, Enfoirés ou non, continue d'être une femme engagée. Le 6 octobre prochain, la star – soutenue par 87 autres personnalités – a notamment appelé le plus grand nombre à se rassembler devant le palais de justice de Paris à 14h afin de dénoncer les violences conjugales. Muriel Robin a également appelé le président de la République Emmanuel Macron à faire de ce combat une réelle priorité.