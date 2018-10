Muriel Robin : Quand elle apprend qu'elle est née d'un adultère...

Un père qui n'a qu'une obsession, vendre des chaussures, et une mère fuyante... Pas de doute, Muriel Robin n'a pas eu la plus heureuse des enfances. La star en parle dans son livre Fragile (XO). Elle évoque son père, Antoine Robin, dont elle a découvert tardivement qu'il n'était pas son père biologique. En effet, sa regrettée maman Aimée a vécu une très longue liaison avec un autre commerçant, Jacques Hamalian.

"Je vais te dire une chose, un secret... À toi toute seule. J'ai eu quelqu'un d'autre que ton père." Dans son livre, Muriel Robin raconte la confession tardive de sa maman, dont la parole s'est libérée avec les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, plusieurs années après le décès de son père. Toutefois, c'est en rencontrant Juliette, une amie de sa mère, qu'elle apprend l'exacte vérité sur sa naissance. "Ton père n'est pas Antoine Robin. C'est Jacques. Jacques Hamalian... Ta mère m'avait confié ce secret en me demandant de te l'annoncer plus tard", lui confiera cette dernière. L'aventure entre Aimée et Jacques durera de 1950 à 1963, la comédienne est née en 1955... Nydia et Martine, ses soeurs de six et neuf ans ses aînées, deviennent alors du jour au lendemain ses demi-soeurs.

Sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 27 octobre, Muriel Robin a expliqué comment elle avait réagi en apprenant la nouvelle. "Moi, je suis rentrée tout de suite dans la voiture, j'ai regardé le miroir et j'ai essayé de retrouver le visage de ce Jacques que je trouvais plutôt bel homme. J'ai fait faire une vérification ADN, parce que je me disais on ne sait jamais et, donc, c'est sûr, a-t-elle raconté. Et je veux voir si je lui ressemble parce que je trouve que je ressemble à mon père, le faux. Et le lendemain, je vais chez l'épouse de ce Jacques, et je vois des photos de lui, et on ça en commun, la même fossette qui est un gène dominant... et voilà."

La femme de Jacques, prénommée Paulette, avait appris que son mari était le père de Muriel Robin par une lettre anonyme que la star a d'ailleurs en sa possession. Jacques lui-même était au courant. La seule chose que Muriel ignore, c'est si Antoine Robin, prévenu de la liaison de sa femme et qui lui avait imposé de choisir, savait qu'il n'était pas son père biologique...

Thomas Montet