Muriel Robin : Ses mots poignants après la mort du père de sa chérie Anne Le Nen

Sur Instagram et Twitter, dimanche 7 octobre 2018, Anne Le Nen annonçait la mort de son père Michel (81 ans) après un long combat contre la maladie. Elle a reçu le soutien d'anonymes mais aussi celui de sa compagne, Muriel Robin. Cette dernière a pris la parole.

"Puisque maintenant je tweete [son compte existe depuis 2011 mais elle a repris vraie une activité avec la diffusion de son téléfilm Jacqueline Sauvage, NDLR]... Juste vous dire que mon beau-père, c'était la grande classe, dehors et dedans. Un beau-père exceptionnel qui va me manquer. Mais la force de notre amour nous fera relever la tête. Je t'aimais tant Michel chéri. Muriel", a-t-elle écrit sur Twitter. Ce joli et tendre message a ému ses followers, lesquels ont "liké" ce tweet par centaines.