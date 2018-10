Anne Le Nen en deuil : La compagne de Muriel Robin a perdu son père

C'est avec tendresse et émotion que Anne Le Nen, âgée de 47 ans, a évoqué la mort de son père. La comédienne, qui révélait en juin dernier que son papa était malade depuis plusieurs mois sans dire précisément de quoi il souffrait, pleure aujourd'hui son départ.

"Tu étais mon rocher, mon guide, celui avec qui je parlais une demi heure chaque jour, qui me conseillait, m'épaulait, m'apaisait. Tu étais ma demi-heure quotidienne de culture, d'amour et d'humanité. Merci de m'avoir élevée avec tant d'amour, tant d'humanité et tant de valeurs. Merci de m'avoir appris qu'un simple sourire peut tellement changer les choses. Ces valeurs-là, je vais continuer à les chérir plus que jamais. Tu vas me manquer Papa. Atrocement. Comment Muriel va faire sans son 'Jean d'Ormesson', son beau père adoré ? On s'est tellement aimé. On a été si heureux et si malheureux tous les deux. Je voudrais me blottir dans tes bras, je voudrais entendre ta si belle voix, sentir ta main caresser ma joue. Je voudrais t'entendre rire, faire du bruit et tu vois, je voudrais même entendre ton éternuement légendaire... Tu étais mon papa mais tu étais pour moi le plus grand et le plus digne des hommes. Tu es là, dans chaque fibre de mon coeur. Je te promets d'être forte. Je t'aime tellement. Bon voyage mon papa chéri", a-t-elle écrit.