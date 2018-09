Muriel Robin, sa déclaration d'amour à sa compagne Anne : "Elle me bluffe"

Le 1er octobre en prime time, les téléspectateurs de TF1 découvriront une Muriel Robin méconnaissable dans le téléfilm attendu Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. En amont de cette diffusion, la comédienne et humoriste de 63 ans a accepté de répondre aux questions de Paris Match et a même évoqué son idylle avec Anne Le Nen.

En effet, après avoir parlé de ses dépressions passées et du burn out qui l'a conduite dans une clinique en Allemagne en 2008, Muriel Robin a mis en lumière celle qui lui a permis de trouver un réel équilibre dans sa vie. "Anne est solaire. En plus d'être belle, elle est saine, très solide, très droite, avec un coeur immense et une très forte personnalité. Elle me bluffe", a commencé l'artiste qui publiera son autobiographie Fragile le 18 octobre prochain chez XO Editions. Et la star de poursuivre avec honnêteté : "Moi qui étais dans la destruction, l'alcoolisme mondain, la mauvaise nourriture, elle a bouleversé mes habitudes. C'est peut-être la seule personne capable d'avoir l'ascendant sur moi, une des rares que j'écoute. Parce que je l'aime. Anne sait aussi me dire non. Je déteste les gens qui n'osent pas me contredire."

Forte de sa relation qui s'inscrit dans la durée depuis leur pacs célébré le 5 décembre 2009, Muriel Robin n'a aujourd'hui aucune crainte de voir ressurgir ses vieux démons. "J'ai 63 ans et plus rien à perdre. Avant, quand je n'avais pas de proposition après un film, ce qui est le cas aujourd'hui, je ne me sentais plus désirée, plus aimée, je tombais dans la dépression, je me laissais glisser jusqu'à atteindre le fond. Puis je me disais qu'il était temps de refaire un spectacle. Mais c'est un exercice qui me coûte. J'avoue qu'il y a des soirs... je n'en peux plus de répéter la même chose", a-t-elle expliqué. Une période révolue grâce à l'amour !

