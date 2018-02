Muse à La Cigale : Le groupe a donné un concert historique à Paris

Muse aime la France, et la France le lui rend bien. Samedi 24 février 2018, le trio britannique a écrit une nouvelle page de sa love story avec ses fans français, le temps d'un concert épique et intimiste à La Cigale. Exit les grands stades, feux d'artifices, flammes et confettis, le groupe de rock a préféré joué la carte épurée dans une petite salle parisienne, laissant en prime aux fans et heureux détenteurs d'un ticket (ils se sont arrachés en quelques secondes, la semaine dernière) le choix des chansons qui allaient alimenter cette soirée inoubliable.

Après avoir ouvert le concert, promo oblige, par leur dernier single en date Thought Contagion (sorti la semaine dernière), le groupe de Matthew Bellamy a ensuite plongé dans son passé pour interpréter ses plus grands et vieux tubes. Un retour aux sources sauvagement rock, illustré par des classiques que les Anglais ne jouaient plus, à l'instar de Showbiz, New Born, Bliss ou encore Muscle Museum.

Les fans, comblés, ont eu le droit à ce qu'ils appellent des raretés, à l'image d'Eternally Missed, morceau que Muse n'a plus joué depuis 2002, ou l'envoûtant morceau Space Dementia, absent des setlists depuis 2011. Au bout d'1h45 de concert magistra, Muse termine sur Stockholm Syndrome, Agitated et Yes Please. Devant des fans en extase, le trio venait de renouer avec ce qui a fait sa renommée. Et ce, sans rien d'autre que des instruments de musique...