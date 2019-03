N'Golo Kanté : Rare apparition en soirée, pour une inauguration avec Tony Yoka

N'Golo Kanté est sans aucun doute le champion du monde le plus discret. Le footballeur de 27 ans n'est pas de ceux qui aiment les grandes festivités et l'univers de la nuit. Pourtant, le 16 mars 2019, le milieu de terrain qui a fait ses débuts à Suresnes (Hauts-de-Seine) était de sortie à Paris. Il a participé à l'inauguration du restaurant Monak situé dans le 16e arrondissement. Il y a retrouvé un coéquipier, Steven Nzonzi.

La présence des deux internationaux dans la capitale ne doit rien au hasard. N'Golo Kanté ne se trouve pas avec son équipe de Chelsea (Angleterre) et Steven Nzonzi avec celle de l'AS Rome (Italie) parce qu'ils étaient attendus à Clairefontaine (Yvelines) dans le cadre du rassemblement de l'équipe de France avant les matchs contre la Moldavie et l'Islande programmés les 22 et 25 mars prochains.

Irréprochable en équipe de France, N'Golo Kanté est arrivé aux premières heures de ce lundi 18 mars. L'international a débarqué à Clairefontaine à 6h30, alors que l'appel avait été fixé bien plus tard dans la journée, à 12h.

Lors de l'inauguration du restaurant Monak, N'Golo Kanté a retrouvé un autre champion, inactif depuis plusieurs mois : Tony Yoka. Le boxeur de 26 ans, sacré champion olympique à Rio en août 2016, est toujours sous le coup d'une suspension. L'époux d'Estelle Mossely a été condamné à un an avec sursis par la Fédération française de boxe pour des manquements à la réglementation antidopage. Il retrouvera les rings en juillet prochain alors que son épouse a remporté son quatrième combat en tant que professionnelle le 16 mars prochain.