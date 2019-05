N'oubliez pas les paroles : Kevin a-t-il dépensé ses 410000 euros ? Il répond

Kevin a marqué l'émission "N'oubliez pas les paroles" sur France 2 en 2018 en devenant le plus grand champion et en remportant 410000 euros. Presque un an après cette victoire, que devient-il et qu'a-t-il fait de ses gains ? Il a accepté de répondre.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos