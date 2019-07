Nabilla a-t-elle eu son bac ? Sincère, elle se fait chahuter par Thomas !

Sur les réseaux sociaux, les stars s'amusent à discuter avec leurs followers et répondre à leurs questions. Nabilla Benattia se prête fréquemment au jeu. Cette semaine, elle a satisfait la curiosité d'une abonnée et révélé : "Je n'ai pas eu mon bac malheureusement et je regrette terriblement."

@nabilla compte près de 4,5 millions d'abonnés sur Twitter et s'en est étonnée ! Parmi ces followers, une jeune femme s'est demandé si l'influenceuse et future maman de 27 ans avait obtenu son baccalauréat. Nabilla lui a répondu en toute franchise et a exprimé ses regrets : "Je n'ai pas eu mon bac malheureusement et je regrette terriblement. J'ai du apprendre sur le tas et c'est encore plus compliqué mais je suis fière de moi et de ce que je suis devenue".