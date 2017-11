Nabilla Benattia aux urgences : "Je perds grave du sang"

Nabilla Benattia 0 - le verre 1 !

Dimanche 5 novembre 2017, la belle brune de 25 ans a profité de son temps libre pour faire des placements de produits. Mais elle ne se doutait pas que sa journée deviendrait un véritable cauchemar. Au moment de mettre sa vaisselle sale au lave-vaisselle, la compagne de Thomas Vergara a été sauvagement attaquée par l'un de ses verres. Voyant que du sang ne cessait de couler de sa main, elle s'est rapidement rendue aux urgences, accompagnée de sa moitié. Un événement qu'elle a partagé sur Snapchat.

"Je ne sens plus mon pouce, j'ai trop mal. Je ne sais pas comment je vais faire pour me maquiller, je suis complètement désespérée", a confié Nabilla à ses abonnés, avant de pleurer dans les bras de Thomas. Et de poursuivre : "J'ai tellement mal, je perds grave du sang."

Heureusement, l'ancienne star des Anges (NRJ12) a vite été prise en charge. Résultat ? Sept points de suture. Plus de peur que de mal donc. Elle pourra continuer à se maquiller et, surtout, se shampouiner sans problème.