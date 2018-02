Nabilla divine à Londres pour un anniversaire mémorable : "C'était magique !"

Comme le temps file ! Dimanche 4 février 2018, Nabilla a fêté comme il se doit ses 26 ans à Londres, là où elle a élu domicile avec son chéri Thomas Vergara en octobre 2016.

C'est sur son compte Instagram très suivi que la star a publié de nombreuses photos de l'événement ce lundi matin. "Hier soir, j'ai eu le meilleur des anniversaires !!! Merci à tous encore, c'était magique. Merci à tous pour vos messages, ils me vont droit au coeur #friends #family #26ans #merci", pouvait-on lire en commentaire de ces photos montrant Nabilla, très sexy dans sa tenue noire moulante dévoilant son dos nu, en train de faire la fête avec ses amis, son petit frère Tarek Benattia – venu avec son épouse – et évidemment avec son petit ami Thomas.

Bien entendu, les internautes se sont rapidement manifestés pour souhaiter un joyeux anniversaire à la belle. "Ça passe tellement vite ! 26 ans ! Fière d'être là depuis tes débuts. Je t'aime !", "Joyeux anniversaire à la plus belle, on t'aime !", "Happy birthday, je te souhaite que le meilleur", "La plus jolie et la plus glamour, tu es magnifique !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

L'an dernier, pour ses 25 ans, c'était depuis Saint-Barth que Nabilla nous donnait de ses nouvelles. Là-bas, sur l'île française des Petites Antilles, la brune enchaînait les clichés sexy pour notre plus grand bonheur. Que ce soit en bikini de dos dans les vagues ou de profil avec un décolleté absolument ravageur près d'un rocher, l'ex-bimbo multipliait les cartes postales caliente.