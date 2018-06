Nabilla divine en bikini dans les Balkans : Elle y passe un cap décisif !

Depuis une petite semaine, Nabilla profite d'un séjour ensoleillé au Monténégro en compagnie de son petit ami Thomas. Un choix on ne peut plus judicieux à la vue de la météo peu convaincante du côté des capitales Paris et Londres où la star de télé-réalité passe le plus clair de son temps.

Ainsi, depuis le 1er juin 2018, la magnifique brune multiplie les clichés sexy sur Instagram depuis quelques-uns des plus beaux endroits des Balkans. Qu'elle soit très décolletée dans une minijupe blanche au milieu de vieilles pierres, divine sur un bateau avec un sideboob très remarqué, complice avec une ancienne Miss Univers, passionnée en plein baiser avec son chéri ou carrément stylée en bikini en bord de mer Adriatique, Nabilla a fait un parcours sans faute et ses nombreuses publications ont à chaque fois ravi sa communauté.

Désireuse de garder le contact avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, la bombe de 25 ans a d'ailleurs lâché en légende d'un cliché montrant la beauté d'un paysage local : "Wahou, honnêtement je n'aurais jamais pensé découvrir un endroit paradisiaque comme ça, le Monténégro est juste incroyable !"

Très connectée, Nabilla a aussi été heureuse de constater qu'elle avait franchi le cap des 3 millions d'abonnés Instagram durant ce séjour organisé par la marque Revolve. "3.000.000 d'abonnés ! C'est fou. Merci à tous pour votre soutien et votre bienveillance au quotidien... Vous êtes toute ma vie !", a-t-elle assuré.

Bref, de très belles cartes postales qui font envie !