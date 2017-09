Nabilla divine en bikini : Elle s'exhibe dénudée "avant l'hiver" !

Si Nabilla a regagné son appartement londonien il y a quelques jours, l'esprit de la jeune star de télé-réalité semble être resté sur la côte ouest des Etats-Unis.

En effet, à en croire sa dernière publication Instagram partagée mardi 26 septembre 2017, la compagne de Thomas Vergara regrette déjà l'été. "Dernière photo en maillot de bain avant l'hiver", a commenté la star des Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie (NRJ12) en légende d'un cliché d'elle en bikini kaki, allongée de façon tout à fait sexy sur Venice Beach (Los Angeles).

Bien entendu, les internautes n'ont pas mis beaucoup de temps à se manifester pour saluer la plastique irréprochable de la jeune femme. "Tu es très belle ma déesse", "Tu es la plus belle des plus belles Nabilla", "C'est une des plus belles photos de toi, tu es sublime, j'adore !", pouvait-on lire dès les premiers commentaires.

Pour rappel, Nabilla (25 ans) a déjà révélé que Thomas et elle étaient tombés amoureux de Los Angeles et qu'ils envisageaient sérieusement de s'y installer dans les années à venir...