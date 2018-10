Nabilla forcée de laver des wc: La star blasée par ses travaux d'intérêt général

En mai 2016, Nabilla a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre à 24 mois d'emprisonnement dont 6 mois fermes, aménageables en travaux d'intérêt général, pour violence aggravée sur son futur mari Thomas Vergara. La star de télé-réalité qui avait poignardé son chéri n'a pas hésité à filmer une des tâches qu'elle doit accomplir pour se racheter. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est loin de la passionner.

"Je suis à la bibliothèque pour une journée de travail. Mon travail numéro 1 est de compter tous les livres de la bibliothèque et de mettre une étiquette sur chaque livre et il y en a plus de 10 000", explique-t-elle sur Snapchat. Puis, on l'entend demander ce qu'elle doit faire ensuite : nettoyer les chaises, les tables et les jouets d'enfants avec de l'alcool ménager. "J'ai déjà fait le sol", lance-t-elle à celle que l'on suppose être sa responsable. On apprend aussi que Nabilla doit laver les toilettes ce qui la met "au bout de sa vie". "Quelle horreur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire", lance-t-elle dans le dos de la femme qui l'encadre.

Sa responsable n'hésite d'ailleurs pas à sermonner Nabilla. "Vous faites les toilettes s'il vous plaît ? Vous les faites comme il faut car c'est un endroit pour les petits. Ça doit être nickel. C'est votre travail vous savez ce qu'on attend de vous ! Il ne faut pas trop perdre de temps, le temps est compté", lance-t-elle à la bimbo qui filme discrètement.

Rappelons que la star de télé-réalité avait répondu à deux chefs d'accusation. Tout d'abord pour "tentative d'homicide volontaire" pour les faits survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 dans un Appart'Hôtels de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Mais aussi pour "violences volontaires aggravées" concernant un précédent incident au sein du couple, datant du 8 août 2014 : Thomas Vergara avait été blessé au dos dans les Bouches-du-Rhône.