Nabilla, en larmes, dévoile sa bague de fiançailles : "On a prévu une date"

Dimanche 26 août 2018, Nabilla a fait une sacrée annonce sur son compte Snapchat !

La star de télé-réalité de 26 ans, que l'on retrouvera prochainement au cinéma, a annoncé que son chéri Thomas Vergara l'avait enfin demandée en mariage quelques minutes plus tôt, dans leur appartement à Londres. C'est au comble de la joie, en larmes, que la belle s'est adressée à ses très nombreux admirateurs après ses vacances merveilleuses en Grèce.

"Mon chéri m'a fait sa demande en mariage. Je suis trop contente. Il m'a offert la bague, on a prévu une date. Je l'aime plus que tout et franchement, ça me touche trop. C'est juste l'aboutissement que je voulais, dont je rêvais. Et je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on s'aime encore tellement fort. On a tellement de choses à partager ensemble. Je vous souhaite de trouver votre moitié", a lâché Nabilla avec des trémolos dans la voix. Dans la foulée, la jeune femme a dévoilé sa très jolie bague, un modèle identique à celui porté par Thomas.

Quelques jours plus tôt, Nabilla – que l'on retrouvera bientôt dans Touche pas à mon poste sur C8 en tant que chroniqueuse – prenait déjà la parole sur ses réseaux sociaux pour crier tout son amour pour Thomas. Sur Instagram, elle écrivait en légende d'une photo de son chéri et elle : "Je t'aime d'amour pur, ma plus belle histoire, ma plus belle rencontre, l'homme que j'aime... Le reste tu le sais. Trop de sentiments, je t'aime simplement." Un bonheur qui fait plaisir à voir après bien des épreuves...

Toutes nos félicitations aux amoureux...