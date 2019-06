Nabilla nue et enceinte, sa photo critiquée : "Je décide ce qui est intime"

Il y a quelques jours, Nabilla a posté sur Instagram une photo d'elle dans le plus simple appareil. La femme d'affaires, si heureuse d'être enceinte de son premier enfant, a posé nue afin de dévoiler ses nouvelles courbes. Une photo très esthétique qui n'a pas plu à tout le monde. Elle a choisi de répondre à ses détracteurs

" Oui, j'ai fait une photo de moi nue et enceinte. C'est la première fois que je vois mon corps comme ça. Je suis hyper contente, je suis hyper fière. Franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc oui, j'ai fait cette photo", a-t-elle déclaré sur Snapchat. Et d'ajouter : "Je me sens bien, je suis très à l'aise avec la nudité d'une femme. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique quand c'est bien fait. Ça, c'est mon problème ! C'est moi qui décide ce qui est intime ou pas !" A bon entendeur...

Cette fameuse photo de Nabilla nue sous la douche a été prise à Marrakech où le couple a choisi de passer quelques jours de vacances. Les longs cheveux de Nabilla recouvraient sa poitrine et la magnifique brune posait sa main sur son ventre. Un cliché légendé de cette façon : "Maman t'attend." Cette photo avait été largement commentée et quasiment tous les followers de l'ex-star de télé-réalité avaient été conquis par l'aspect esthétique de l'image.

Depuis que Nabilla a répondu à ses détracteurs, de nombreux admirateurs de la belle lui ont fait part de leur soutien. Ils ont aussi souligné le fait qu'elle n'avait aucune raison de se justifier.