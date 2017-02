Nabilla provocante et vulgaire en bikini ? La bombe s'adresse à ses haters !

Début février, Nabilla Benattia était en vacances à Saint-Barth' avec son petit ami Thomas Vergara. Là-bas, l'icône de la télé-réalité française a fêté dignement ses 25 ans loin de la grisaille londonienne... et s'est exhibée en (trop petit ?) bikini pour notre plus grand bonheur !

Malheureusement, si Nabilla assume totalement les clichés très sensuels qu'elle a postés sur son compte Instagram très suivi, la belle ne comprend pas comment certains internautes peuvent réellement lui reprocher de ne pas avoir été assez classe sur les photos (volées, selon elle) qui ont été publiées dans le magazine Public il y a quelques jours.

C'est sur son compte Snapchat que la grande soeur de Tarek a décidé de mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t" ce 15 février 2017. "Je voulais vous dire un truc qui me saoule en fait, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire 'Maintenant tu veux donner une image classe mais regarde les photos qu'il y a dans Public !'", a-t-elle commencé à expliquer visiblement agacée. Et de poursuivre : "Quand on part avec son mec à l'autre bout du monde sur une île, pour kiffer, pour décompresser, pour fêter son anniversaire, pour s'amuser, est-ce que vous pensez vraiment que je savais qu'il y avait des paparazzi cachés dans des arbres ? Franchement ? Honnêtement, déjà je savais pas et deuxièmement je m'en fous. Je suis avec mon mec et on me dit que les photos sont vulgaires, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Franchement, qu'est-ce que je m'en fous ? (...) Quand les gens qui disent ça sont dans leur intimité, il y a personne pour aller vérifier comment ils se tiennent, ce qu'ils font avec leur mec, quelles positions ils ont quand ils vont à la plage ! (...) Désolée, mais je savais pas que ça allait finir dans la presse !"

Le message est passé !