Nadège Beausson-Diagne amoureuse d'un malvoyant : "Il est confronté au racisme"

Nadège Beausson-Diagne file le parfait amour avec Geoffroy Jeff Tekeyan, un musicien malvoyant. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star, la comédienne s'est confiée sur son couple, et a évoqué Faut pas pousser !, un magazine diffusé sur la chaîne Numéro 23 et dans lequel elle milite avec humour pour que le quotidien des handicapés soit facilité.

Une cause qui lui tient à coeur depuis toute petite, notamment du fait que sa mère ait "travaillé dans le milieu du handicap". "Ensuite, il se trouve que je suis tombée amoureuse de Geoffroy. Même s'il est malvoyant, aucun homme avant lui ne m'avait regardée avec autant de beauté et de douceur", a poursuivi Nadège Beausson-Diagne.

Dans la foulée, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste a estimé que son compagnon – avec qui elle devrait prochainement se marier, comme elle l'avait révélé sur Instagram – est "confronté à une forme de racisme". "À l'aéroport, Geoffroy s'est quand même fait accuser de faire semblant d'être malvoyant pour passer en priorité !", a-t-elle raconté.

Dans Faut pas pousser ! la jolie brune, accompagnée notamment du finaliste de The Voice 6 Vincent Vinel – qui est malvoyant –, teste "de façon ludique et concrète le quotidien des handicapés", espérant faire évoluer les mentalités et pousser les infrastructures à s'adapter.