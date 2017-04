Nadège Lacroix - Chirurgie, coiffure, maquillage... Son nouveau visage dézingué

Les admirateurs de la première heure de Nadège Lacroix sont désorientés. Celle qu'ils ont plébiscité en 2012 dans Secret Story 6 pour son naturel a beaucoup changé physiquement...

Déjà critiquée à cause de son nouveau nez après avoir été opérée en Tunisie fin 2016, voilà qu'un nouveau cliché publié sur Instagram samedi 8 avril dans la soirée semble avoir de nouveau déstabilisé sa communauté. Sur celui-ci, l'ex-participante aux Anges 8 (NRJ12) apparaît avec son nez tout fin, un maquillage très prononcé et une nouvelle coupe de cheveux !

"Petit tour chez ma coiffeuse préférée ! Pour ceux qui sont sur Genève, n'hésitez pas ! Coiffure et esthétique ! Des bisous ! #beauty #life #backtoblond #capousse #saturday", commentait-elle avec satisfaction. Malheureusement pour elle, les internautes n'ont pas tous été très emballés par cette nouvelle apparence.

"Un vrai pot de peinture... Je peux plus !", "Il faut que tu changes de coiffeur", "Tu te cherches encore capillairement parlant non ?", "Non mais Nadège qu'est-ce que tu as fait à ta tête ?", "Ça va toujours pas...", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication. Dur.