Nagui fou amoureux de sa femme Mélanie Page : Son rituel pour lui plaire

Plus de 18 ans après l'avoir rencontrée et plus de sept ans après l'avoir épousée, Nagui est toujours fou amoureux de la jolie Mélanie Page. Dans les pages du Parisien week-end, l'animateur de N'oubliez pas les paroles (France 2) évoque son histoire d'amour avec l'actrice de 42 ans. Mais, surtout, il raconte comment il maintient la flamme après toutes ces années.

"Si vous partez du principe que votre compagne est acquise, c'est foutu", lance Nagui. Et de livrer son petit secret : "Tous les matins, je fais ma gym, trente minutes d'abdos et de pompes, pour plaire à ma femme. J'ai envie de rester bien 'gaulé' pour qu'elle ne voie pas de poignées d'amour, de bouée..."

En plus de son rituel sportif quotidien, l'animateur de 55 ans s'impose "une hygiène de vie drastique". "Côté bouffe, je privilégie l'huile d'olive. Je ne consomme pas de laitages, pas de viandes, pas de poisson. Évidemment, je ne fume pas, je ne bois presque pas. Je craque juste pour un bordeaux ou un bourgogne de temps en temps", confie-t-il.

Une alimentation saine qui l'aide à rester en forme afin de concilier vie professionnelle et personnelle. D'ailleurs, Nagui explique qu'il fait en sorte d'être présent le week-end à la maison. "Et quand c'est nécessaire, je libère deux heures dans mon emploi du temps", poursuit ce papa de quatre enfants – Nina (20 ans) née d'une précédente union avec l'animatrice télé Marine Vignes, ainsi que Roxane (13 ans), Annabelle (8 ans) et Adrien (5 ans) fruits de ses amours avec Mélanie Page. "Hier, j'ai passé deux heures et demie à la réunion parents-profs de mon fils. Un moment que je ne devais pas rater", conclut l'animateur de Taratata (France 2).

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien week-end, actuellement en kiosques.