Nagui : Ses impressionnants salaires dévoilés !

Les revenus de Nagui n'auront plus de secrets pour vous. Le magazine économique Capital a enquêté sur le sujet et, dans le cas où vous en doutiez, l'animateur de France 2 gagne très bien sa vie.

Selon le magazine, le groupe France Télévisions commanderait directement et indirectement autour de 30 millions d'euros d'émissions à sa société Air Prod. Entre N'oubliez pas les paroles, Taratata ou Tout le monde veut prendre sa place, l'homme de 56 ans ne chôme pas.

A la fin des années 2000, Nagui a revendu Air Productions au groupe Banijay. Une société de production audiovisuelle qui pèserait pas moins d'un milliard d'euros. Toujours selon le mensuel, l'acolyte de Michel Cymes "dispose d'une participation de 20 millions d'euros" dans le groupe via une holding. Aussi, il détiendrait environ 5 % des parts de Banijay.

En temps que salarié de France Télévisions, Nagui gagnerait "entre 750 000 euros et 1 million d'euros par an". Et pour son travail sur France Inter – il anime La bande originale –, il empocherait entre 120 000 et 150 000 euros par an. Des sommes qui font rêver.