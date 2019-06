Nagui : Squat, vols... L'animateur dévoile son passé peu glorieux

S'il fait partie du trio de tête des animateurs préférés des Français (derrière Stéphane Plaza et son ami Michel Cymès), Nagui (58 ans) n'a pas toujours été abonné aux succès.

Interrogé par l'entrepreneur Alexandre Mars pour le podcast Contre toute attente, l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place et de N'oubliez pas les paroles sur France 2 a accepté d'évoquer ses années de galère. Qu'on se le dise, le mari de la belle Mélanie Page et papa de Nina (22 ans), Roxane (15 ans), Annabel (11 ans) et Adrien (7 ans) n'est pas toujours resté dans la légalité pour pouvoir vivre dignement.

Issu d'un milieu modeste, Nagui a révélé : "J'ai fait tellement de choses inavouables. (...) Comme piquer dans des magasins, comme partir sans payer. Des choses qui ne sont pas recommandables qui sont... j'allais dire détestables mais c'est moi qui me détestais à le faire. En même temps, je n'avais pas d'autre moyen pour vivre et pour m'en sortir." Plus surprenant, l'animateur et producteur à succès a également avoué qu'il avait déjà occupé un appartement qui ne lui appartenait pas afin d'avoir un toit. "J'y ai vécu des semaines et des mois jusqu'au jour où le propriétaire reçoit une note d'électricité alors qu'il n'a pas de locataire et où je rentre dans l'appartement et là, une odeur pestilentielle : tout a fondu, les steaks surgelés qui ont fondu. Et là, je comprends que j'ai été débusqué", s'est-il rappelé.

Une époque bien lointaine...