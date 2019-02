Nagui surpris : Un candidat stoppe l'émission pour faire sa demande à sa chérie

Nagui a été très surpris ce dimanche 24 février 2019 dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. L'un des candidats du jour s'est permis d'arrêter momentanément le jeu pour une bien jolie raison : il a désiré demander sa petite amie en mariage à la télévision !

C'est alors qu'il s'apprêtait à rater son entrée dans la compétition en ne marquant aucun point que Vincent (qui avait déjà raté une première participation il y a deux ans !), directeur adjoint dans la grande distribution, a pris les choses en main. "Je suis avec Anouchka depuis sept ans passés maintenant (...) Est-ce que je peux aller chercher quelqu'un dans le public ? Ça vous dérange pas ?", a-t-il lancé avant de se diriger vers les spectateurs derrière lui, avec la permission de Nagui, pour aller chercher sa belle. "Viens avec moi", a-t-il glissé à sa chérie, qui n'était évidemment au courant de rien.

Puis, après s'être placé au centre du plateau – et pas dans le fauteuil du champion, le compagnon de Melanie Page y tenait ! –, Vincent a mis un genou à terre et s'est lancé : "Tu sais que je t'aime, tu es la femme de ma vie, on a deux merveilleux enfants. Je sais que ça fait un moment que tu me fais des appels du pied pour devenir ma femme. Aujourd'hui, j'ai trouvé une belle occasion pour te demander quelque chose. Est-ce que tu veux m'épouser ?" Une déclaration émouvante qui a aussitôt reçu une réponse positive et une pluie d'applaudissements.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !