Nagui : Un confrère souhaite sa mort !

Sur France 2, Nagui est au top ! Entre le succès considérable de N'oubliez pas les paroles (actuellement leader sur sa case horaire face à TF1) et les bonnes audiences de Tout le monde veut prendre sa place chaque midi, l'animateur-producteur de 55 ans a de quoi se réjouir... Mais son succès peut toutefois susciter des jalousies !

Interrogé par nos confrères du Parisien, Nagui a d'abord commenté à propos de sa popularité qui ne se dément pas au fil des saisons : "Cette sensation d'être au top, je l'ai eue dans les années 90 avec les cartons de Que le meilleur gagne ou N'oubliez pas votre brosse à dents. À l'époque, j'ai cru que c'était normal. Et puis, on m'a viré. J'ai brutalement été persona non grata. Ça a été très violent. Je n'oublierai jamais les quatre ans après Nulle part ailleurs [de 2000 à 2004, ndlr]. Le téléphone ne sonnait plus. Il m'arrivait de pleurer en me disant que c'était foutu. J'étais comme un petit garçon exclu de l'école."

Ainsi, conscient de la fragilité de son statut et de sa popularité, Nagui sait aujourd'hui qu'il faut tout relativiser dans son métier. Il sait également que d'autres producteurs n'attendent qu'une chose : sa chute. "Un producteur m'a dit : 'Je ne souhaite qu'une chose, c'est ta mort. Ça serait la seule solution pour obtenir une case horaire sur France 2.' Qu'il se rassure, tout ça ne va pas durer", a-t-il révélé.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.