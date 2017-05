Naomi Campbell "pense à avoir des enfants" : "Grâce aux progrès de la science..."

Après Libération, à qui elle a convié avoir été traumatisée par la ville de Paris suite à son agression, Naomi Campbell s'est entretenue avec l'Evening Standard Magazine. La star de 46 ans pose en couverture du nouveau numéro spécial beauté de la publication britannique. Elle évoque dans sa cover story sa fondation caritative, "Fashion for Relief", créée en 2005 après le passage de l'ouragan Katrina en Louisiane, ses visites dans un camp de réfugiés en Jordanie et un orphelinat au Kenya, ainsi que sa rencontre avec le défunt Nelson Mandela.

Dans cette interview, Naomi Campbell révèle également son désir de devenir mère de famille ("Je pense à avoir des enfants en permanence. Mais grâce aux progrès de la science, je pense pouvoir me lancer quand j'en aurai envie") et revient sur son addiction à la cocaïne. Concernant un recours à l'adoption, elle déclare : "Peut-être... Je veux une figure paternelle. Je trouve que c'est important." L'ex-compagne du milliardaire russe Vladislav Doronin, son dernier amoureux connu, exclut l'éventualité d'être une maman célibataire.

À propos de sa consommation de produits stupéfiants, Naomi Campbell affirme : "On a tenté de m'afficher sur le fait que je me suis fait aider. On ne devrait jamais en avoir honte, parce que la guérison est quelque chose de positif." En 2001, le mannequin a été photographié se rendant à une réunion de Narcotics Anonymous, l'équivalent pour les drogues des Alcooliques Anonymes. "On devrait être capable de parler de tout, ouvertement. Santé mentale, dépression post-natale... Il est important de se réunir et de s'entraider", ajoute Naomi Campbell.

Elle sera la star du prochain défilé de son organisation, Fashion for Relief, le 21 mai à Cannes.