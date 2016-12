Naomie Harris : "C'est dans les moments les plus sombres que j'ai appris"

Nommée pour de multiples récompenses avec le bluffant Moonlight, Naomie Harris est actuellement à l'affiche de Beauté cachée. Un film-choral taillé pour les fêtes de l'année où il est question de la manière dont on peut rebondir après un deuil. Une sorte de feel-good movie déguisé en drame bouleversant, dans lequel Naomie Harris incarne Madeleine, la responsable d'un groupe de personnes endeuillées qui viennent se confier.

Elle y rencontre Howard Inlet (Will Smith) qui a perdu un enfant il y un an et ne s'en remet past. L'homme va alors apprendre à aller à la rencontre de la "beauté cachée" (Collateral Beauty) de la vie. "En regardant en arrière dans ma vie, nous avoue Naomie Harris, les choses heureuses qui me sont arrivées, je les aime et elles m'ont appris des trucs fantastiques... Mais en vérité, je pense que c'est dans les plus sombres moments de ma vie que j'ai le plus appris. Donc je crois vraiment que c'est un cadeau pour tout."

Pour l'actrice britannique, à l'image du personnage campé par Will Smith à l'écran, il n'y a pas de remède miracle au deuil. "On répond différemment au deuil et au chagrin, et le film montre bien cela, assure l'intéressée. Pour moi, le remède, c'est la famille. Ils vivent dans la même rue que moi et me permettent de mettre les choses en perspective." Et d'ajouter : "C'est tellement important d'avoir un espace où aller et où vous vous sentirez aimé."

Au cours de l'interview, la délicieuse comédienne de 40 ans s'est confiée sur sa définition de l'Amour, à savoir "l'acceptation totale de l'autre" selon elle. L'actrice vue dans Skyfall et Mandela a également évoqué sa collaboration avec Will Smith dont le père était mourant pendant le tournage de ce film réalisé par David Frankel.