Natalie Portman saisit la justice contre un homme qui prétend être John Wick

Natalie Portman a demandé une injonction d'éloignement à l'encontre d'un homme qui aurait assuré qu'il était le personnage de John Wick, indique la Page Six du New York Post. L'actrice de 37 ans veut se protéger de cette personne qu'elle a accusée de tenter de s'introduire chez elle le 31 janvier dernier.

Quand l'homme en question a été confronté à la police, il aurait dit s'appeler John Wick, nom du film éponyme dans lequel Keanu Reeves incarne un tueur à gages qui reprend du service quand on tue son chiot. En vérifiant ses papiers d'identité, les autorités ont pu découvrir sa véritable identité. L'homme qui ne répondait qu'au nom de John a expliqué être capable de communiquer par télépathie et de se transporter du Colorado à Los Angeles. En plus de cette mise à l'écart de la star oscarisée, l'individu est sous surveillance pour raisons psychologiques et n'a pas le droit de porter une arme.

Si on veut voir la talentueuse Natalie Portman, plutôt que de franchir son portail, mieux vaut l'admirer au cinéma. L'épouse de Benjamin Millepied et maman de Aleph (8 ans) et Amalia (2 ans) sera à l'affiche de Ma vie avec John F. Donovan, en salles le 13 mars prochain. Dans ce long métrage de Xavier Dolan, elle incarne la mère d'un jeune acteur qui dévoile la correspondance qu'il a entretenue avec une star de cinéma, dix ans après sa mort.