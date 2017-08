Nathalie et Victor (L'amour est dans le pré 2017) : "On a des amis communs..."

Ce lundi 7 août 2017, M6 diffusera un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2017. Nathalie retrouvera ses trois prétendants – Victor, Bastien et Sébastien – au cours des séjours à la ferme, chez elle. Mais l'un d'entre eux aurait pu rencontrer la benjamine de cette édition d'une tout autre manière.

En effet, dans les colonnes de La Voix de l'Ain, Victor révèle que Nathalie et lui se sont "rendu compte qu'[ils] avaient des connaissances en commun". Rien d'étonnant puisqu'ils habitent à 30 kilomètres l'un de l'autre. L'éleveuse de vaches et de chèvres de 27 ans vit dans le Jura, tandis que Victor est de Simandre-sur-Suran, dans l'Ain, le département voisin.

Et, en plus d'être géographiquement très proches, la jeune femme de 27 ans et son prétendant semblent bien s'entendre. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs, Nathalie a semblé sous le charme de Victor. "Il arrive à être sérieux, à plaisanter, tout en me faisant réfléchir. Il est ouvert, avenant, me pose des tas de questions", a-t-elle lancé. Et d'ajouter : "J'ai aimé l'assurance de Victor, son côté sécurisant mais aussi intrigant. C'est le seul avec qui je me suis sentie véritablement à l'aise."

Rendez-vous ce lundi 7 août sur M6 devant L'amour est dans le pré 2017 afin d'en découvrir davantage...