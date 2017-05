Nathalie Péchalat : Retrouvailles renversantes avec Christophe Licata !

Leurs routes n'ont que très rarement l'occasion de se croiser, alors quand Nathalie Péchalat et Christophe Licata se retrouvent, ce ne peut être que dans la joie et la bonne humeur. Restés proches après leur participation à la cinquième saison de Danse avec les stars (ils avaient atteint la finale ensemble après le départ inattendu de Grégoire Lyonnet), l'ancienne patineuse artistique et le danseur professionnel se sont une nouvelle fois frottés l'un à l'autre. Pas sur une piste de danse mais sur une planche de surf cette fois-ci.

À lire aussi Priscilla Betti sensuelle avec Christophe Licata : Leurs retrouvailles dansantes

Alors que l'association Premiers de cordée organisait ce mercredi 10 mai la quatrième édition de la Journée Évasion. Elle se déroulera le 10 mai 2017 au Stade de France, en soutien à la candidature olympique et paralympique 2024, Nathalie Péchalat et Christophe Licata se sont essayés à de nombreuses activités. Parmi elle, la planche de surf acrobatique. Si la compagne de Jean Dujardin a eu bien du mal à tenir debout, le jeune papa, lui, a parfaitement maîtrisé l'exercice.

Heureuse de passer la journée avec plus de 3000 enfants hospitalisés, comme elle l'avait déjà fait l'année dernière, Nathalie Péchalat a testé d'autres activités. La maman de la petite Jeanne (1 an et demi) a ainsi pratiqué escalade et handball avec Thierry Omeyer, le gardien de but à la retraite depuis quelques jours seulement. L'ancienne championne de patinage artistique reconvertie en journaliste sportive n'a pas manqué de faire le plein de câlins avec les enfants.

De son côté, Christophe Licata a proposé un atelier danse en compagnie d'un autre membre de la grande famille Danse avec les stars, Silvia Notargiacomo. Gabin Giband, danseur chorégraphe et compagnon de Candice Pascal, était lui aussi de la partie.

Pour sa quatrième édition, la Journée Évasion a également pu compter sur la présence des sportifs Marion Rousse et Sydney Govou qui étaient aux côtés des enfants pour partager ce moment de joie. Éducateurs, sportifs, partenaires et membres de l'association ... Plus de 60 bénévoles étaient mobilisés.

Olivia Maunoury